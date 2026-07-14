Un veterano mendocino de Malvinas le escribió una emotiva carta a la Selección antes del cruce con Inglaterra

Roberto Bocanegra publicó un mensaje dirigido al plantel argentino en la previa de la semifinal frente a Inglaterra. En el texto, vinculó el encuentro con la memoria de los caídos en la Guerra de Malvinas y pidió que los jugadores «dejen todo» en la cancha.

A pocas horas del partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial, el veterano mendocino de la Guerra de Malvinas Roberto Bocanegra difundió una carta abierta dirigida a la Selección argentina, en la que invitó al plantel a afrontar el compromiso con entrega y orgullo. Aunque reconoció que se trata de «solo un partido de fútbol», sostuvo que para muchos argentinos este enfrentamiento trasciende lo deportivo por su carga histórica y emocional.

En el mensaje, Bocanegra recordó a los 649 soldados argentinos que perdieron la vida durante la guerra de 1982 y destacó que, aunque los futbolistas no vivieron aquel conflicto, representan la misma bandera por la que tantos combatientes dieron su vida. «No les estoy pidiendo que ganen. Nadie puede exigir una victoria. Pero sí les pido algo: déjenlo todo», expresó el excombatiente, quien aseguró hablar en nombre de quienes ya no pueden hacerlo.

El veterano también evocó el histórico triunfo sobre Inglaterra en el Mundial de México 1986 y el inolvidable desempeño de Diego Maradona, además de remarcar que el sacrificio de los caídos en Malvinas permanece por encima de cualquier diferencia política o ideológica. En el tramo final de la carta pidió que los jugadores salgan a disputar cada pelota «con coraje, orgullo y rebeldía», como una forma de honrar la memoria de los excombatientes y de las familias que aún recuerdan a sus seres queridos.

En paralelo, trascendió que la Asociación del Fútbol Argentino solicitó autorización para que el seleccionado vuelva a utilizar la histórica camiseta azul frente a Inglaterra, la misma que vistió en la recordada victoria de México 1986. La decisión final quedará en manos de la FIFA durante la reunión técnica previa al encuentro, y de confirmarse volvería a lucirse una casaca estrechamente ligada a dos de los capítulos más emblemáticos del fútbol argentino.

Información basada en un informe publicado por Diario UNO.