El Gobierno provincial presentará este martes el operativo de seguridad para el esperado encuentro entre Argentina e Inglaterra. A diferencia del último partido, los colectivos circularán con normalidad.

El Gobierno de Mendoza dará a conocer este martes los detalles del operativo de seguridad que se implementará para la semifinal del Mundial 2026 entre Argentina e Inglaterra, que se disputará este miércoles desde las 16 horas.

La presentación estará encabezada por el jefe de la Policía de Mendoza, Marcelo Calipo, y el director general de Relaciones con la Comunidad, Hernán Amat, quienes brindarán precisiones sobre el despliegue de efectivos y las medidas previstas para garantizar la seguridad durante la jornada.

Una de las principales novedades confirmadas por el Ejecutivo provincial es que el servicio de transporte público funcionará con normalidad, una decisión que marca un cambio respecto al último encuentro de la Selección Argentina.

Durante los cuartos de final, el Gobierno había dispuesto la suspensión del servicio de colectivos a partir de las 21:30 horas, una medida preventiva que generó cuestionamientos entre los usuarios y buscaba evitar incidentes y desbordes en las unidades.

En esta oportunidad, las autoridades optaron por mantener la circulación habitual del transporte, mientras refuerzan el operativo policial en distintos puntos de la provincia.

El esperado cruce entre Argentina e Inglaterra se jugará este miércoles a las 16, en un clima de gran expectativa entre los hinchas, luego de varios días de intensa previa tanto en redes sociales como en los medios de comunicación.

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Desde el Gobierno señalaron que, hasta el momento, no se han registrado incidentes de gravedad durante las celebraciones por los partidos de la Selección en Mendoza y esperan que el nuevo operativo permita que los festejos se desarrollen con normalidad.