La UEP de Tupungato secuestró dos bicicletas modificadas y marihuana en distintos procedimientos

Los operativos fueron realizados por la Unidad Especial de Patrullaje en diferentes puntos del departamento. Dos bicicletas de dudosa procedencia fueron retenidas y un joven fue identificado con marihuana.

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó adelante este lunes distintos procedimientos preventivos que finalizaron con el secuestro de dos bicicletas de dudosa procedencia y el hallazgo de estupefacientes en poder de un joven.

El primero de los operativos se realizó en la intersección de calles Belgrano y Bolivia, donde los efectivos identificaron a un hombre que circulaba en una bicicleta rodado 29 con el cuadro pintado de color verde de manera casera y con la horquilla y el manubrio también repintados de negro.

Al ser consultado sobre la procedencia del rodado, el hombre manifestó que un amigo del Loteo Moyano se la había prestado, aunque aseguró que no tenía forma de contactarlo. Ante esta situación, la Policía procedió al secuestro preventivo de la bicicleta y trasladó al individuo para la correspondiente averiguación de antecedentes.

El segundo procedimiento tuvo lugar sobre calle La Ripiera, donde fue identificada otra bicicleta rodado 29 que presentaba un repintado artesanal de color negro. Debajo de la pintura se observaba el color original, celeste o turquesa.

El conductor exhibió un boleto de compraventa con fecha 8 de julio de 2026, aunque el documento presentaba tachaduras y era poco legible. Además, indicó que el rodado ya había sido adquirido con esas modificaciones. La bicicleta quedó retenida mientras se verifican sus antecedentes, aunque el hombre solo fue identificado.

Por otra parte, durante un control preventivo realizado en la esquina de Belgrano y Patricias Mendocinas, los efectivos identificaron a un joven de 18 años que llevaba entre sus prendas dos envoltorios con marihuana, los cuales fueron secuestrados conforme a la normativa vigente.