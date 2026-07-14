Revocan el sobreseimiento y los monjes del Cristo Orante irán a juicio por abuso sexual

La Justicia dejó sin efecto el sobreseimiento que beneficiaba a dos religiosos del Monasterio del Cristo Orante de Tupungato. La decisión se tomó tras un fallo de la Suprema Corte y un nuevo planteo de la Fiscalía.

Dos monjes del Monasterio del Cristo Orante, ubicado en Tupungato, enfrentarán un juicio oral por una causa de abuso sexual contra un ex seminarista, luego de que la Justicia revocara el sobreseimiento que los había beneficiado en 2022.

La resolución fue dictada por el juez Gabriel Bragagnolo, quien hizo lugar a un planteo presentado por la Fiscalía tras un fallo de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza y una reciente sentencia en el fuero Civil.

Los imputados son Diego Moreno Roqué y Oscar Portillo, quienes ahora deberán afrontar un juicio oral cuya fecha aún no fue definida. El debate se desarrollará a puertas cerradas, debido a que se trata de un delito de instancia privada.

La denuncia

La investigación se originó a partir de la denuncia presentada por un ex seminarista, quien aseguró haber sufrido distintos hechos de abuso entre 2009 y 2015, cuando tenía entre 17 y 23 años.

Según la denuncia, los episodios habrían ocurrido tanto en la vía pública como dentro de las instalaciones del monasterio.

En 2022, el juez Fernando Ugarte había dictado el sobreseimiento de ambos religiosos, decisión que ahora quedó sin efecto.

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El proceso canónico y la causa civil

Además de la denuncia penal, el ex seminarista llevó el caso ante el Arzobispado de Mendoza, lo que dio lugar a un proceso canónico que concluyó con una sanción para Oscar Portillo y una suspensión temporal para Diego Moreno Roqué.

Posteriormente, el denunciante inició una demanda civil contra el Arzobispado y los dos monjes por daños y perjuicios, argumentando que se le negó el acceso a información sobre la investigación eclesiástica.

En junio de este año, el juez civil Fernando Games condenó a la Iglesia de Mendoza y a los religiosos a indemnizar al denunciante con $18.592.000.

Con la revocación del sobreseimiento, la causa penal volverá a avanzar y será debatida en un juicio oral, donde la Justicia deberá determinar la responsabilidad de los acusados.