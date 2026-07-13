Reconocieron en la Legislatura la campaña solidaria impulsada por las reinas de Tupungato

La iniciativa impulsada por las reinas de Tupungato, Micaela Galdame y Gloria Britos, recibió una distinción legislativa por su impacto social y el trabajo solidario desarrollado junto a los adultos mayores del departamento.

La campaña solidaria departamental «Amor Circular, con propósito real», impulsada por la Reina de la Vendimia de Tupungato, Micaela Galdame, y la representante de los adultos mayores, Gloria Britos, fue declarada de Interés por la Cámara de Diputados de Mendoza, en reconocimiento a su compromiso social y al impacto generado en la comunidad.

La iniciativa fue presentada en la Legislatura por la diputada provincial María Eugenia De Marchi, quien destacó el valor de este proyecto solidario y, días atrás, entregó personalmente la declaración a las representantes del departamento durante un encuentro realizado en el Hotel Turismo de Tupungato.

El reconocimiento también fue extensivo a la responsable del Área de Adultos Mayores del municipio, Rocío Herrera, encargada de coordinar la campaña, y a todas las personas que participan de los talleres de adultos mayores del departamento, quienes confeccionaron de manera artesanal gorros, bufandas, mantas y otras prendas de abrigo destinadas a personas mayores en situación de vulnerabilidad durante el invierno.

Del encuentro también participó el intendente Gustavo Aguilera, quien acompañó el proyecto desde sus inicios y agradeció el reconocimiento otorgado por la Legislatura al trabajo solidario realizado por vecinos y vecinas de Tupungato.

Al referirse a la distinción, la diputada María Eugenia De Marchi señaló que el objetivo es poner en valor este tipo de iniciativas y promover que otras áreas de adultos mayores de la provincia repliquen la experiencia.

La campaña comenzó a mediados de mayo y se extendió hasta el final del otoño. Durante ese período se recibieron donaciones y, paralelamente, en los talleres distritales de adultos mayores que funcionan en la Casa de la Cultura, el CIC de San José y el CIC del Cordón del Plata, se confeccionaron las prendas que luego fueron entregadas a quienes más las necesitaban.

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La declaración fue aprobada durante una sesión de la Cámara de Diputados, consolidando el reconocimiento institucional a una propuesta que unió solidaridad, compromiso comunitario y el trabajo de los adultos mayores de Tupungato.