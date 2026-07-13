Enzo Pérez volvió a Deportivo Maipú y fue presentado como nuevo refuerzo

El experimentado mediocampista regresará al club donde inició su carrera luego de rescindir su contrato con Argentinos Juniors. Su incorporación ya fue oficializada por la institución.

Deportivo Maipú confirmó este lunes el regreso de Enzo Pérez, uno de los futbolistas más destacados surgidos de las divisiones inferiores del club. La institución oficializó la incorporación del mediocampista a través de sus redes sociales, concretando uno de los retornos más esperados por los hinchas.

𝐄𝐧𝐳𝐨 𝐲𝐚 𝐞𝐬𝐭𝐚 𝐞𝐧 𝐜𝐚𝐬𝐚 🏟️🇾🇪 pic.twitter.com/mds2fLcSrY — Club Deportivo Maipú (@Deportivo_Maipu) July 13, 2026

El regreso del mendocino se produce luego de que acordara la rescisión de su contrato con Argentinos Juniors, situación que le permitió quedar en libertad de acción y avanzar en las negociaciones con el Cruzado.

En los últimos días, las conversaciones entre ambas partes habían tomado impulso y finalmente se alcanzó un acuerdo, favorecido además por la extensión del cierre del mercado de pases de la Primera Nacional.

A sus 40 años, Enzo Pérez vuelve al club donde dio sus primeros pasos como futbolista profesional, antes de construir una exitosa carrera en equipos como Godoy Cruz, Estudiantes de La Plata, Benfica, Valencia, River Plate y Argentinos Juniors.

Durante su trayectoria conquistó dos Copas Libertadores, disputó los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 con la Selección Argentina y se consolidó como uno de los jugadores mendocinos más importantes de los últimos años.