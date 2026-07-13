Argentina jugará de azul y revive una histórica ilusión mundialista

La FIFA confirmó que la Selección utilizará su camiseta alternativa en la semifinal del miércoles frente a Inglaterra. El antecedente alimenta la ilusión de los hinchas.

La FIFA confirmó que la Selección argentina utilizará su camiseta alternativa de color azul en la semifinal del Mundial 2026 frente a Inglaterra, un detalle que rápidamente despertó la ilusión de los hinchas por una llamativa coincidencia con dos de los cruces más recordados entre ambos seleccionados en Copas del Mundo.

El encuentro se disputará este miércoles en Atlanta y, por cuestiones reglamentarias, Inglaterra será considerada el equipo local, por lo que vestirá su tradicional uniforme blanco. Para evitar confusiones visuales, la Albiceleste dejará de lado la clásica camiseta celeste y blanca y saldrá al campo con su indumentaria suplente.

La noticia generó una ola de entusiasmo entre los fanáticos, ya que las únicas dos veces que Argentina eliminó a Inglaterra en instancias decisivas de un Mundial lo hizo vistiendo de azul.

El primero de esos antecedentes ocurrió en los cuartos de final de México 1986, cuando el equipo dirigido por Carlos Bilardo venció 2 a 1 con una actuación inolvidable de Diego Armando Maradona, autor de la histórica «Mano de Dios» y del recordado «Gol del Siglo».

El segundo fue en los octavos de final de Francia 1998. En aquella oportunidad, el conjunto argentino empató 2 a 2 durante los 120 minutos y consiguió la clasificación tras imponerse en la definición por penales.

Con estos antecedentes, muchos hinchas consideran que la camiseta azul se convirtió en un símbolo de buenos recuerdos frente al seleccionado inglés. Ahora, la ilusión vuelve a instalarse de cara a una nueva semifinal mundialista, donde el equipo de Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la ansiada cuarta estrella.