La Policía secuestró una réplica de arma y detuvo a dos jóvenes durante un operativo en Tunuyán

El procedimiento fue realizado durante un patrullaje preventivo en calle Elías Villanueva. Los sospechosos intentaron cambiar de rumbo al advertir la presencia policial.

Dos jóvenes fueron aprehendidos durante la madrugada de este martes en Tunuyán, luego de que efectivos policiales encontraran una réplica de arma de fuego entre sus pertenencias en el marco de un patrullaje preventivo.

El hecho ocurrió alrededor de las 3:50, cuando personal de la Comisaría 15° realizaba recorridas de prevención por distintos sectores del departamento.

Según informaron fuentes policiales, los efectivos observaron a dos hombres que se desplazaban en actitud sospechosa por calle Elías Villanueva. Al notar la presencia del móvil policial, ambos cambiaron repentinamente de dirección, lo que despertó las sospechas de los uniformados.

Tras un breve seguimiento, los sujetos fueron interceptados y sometidos a una requisa de rutina. Durante el procedimiento, los policías encontraron una réplica de arma de fuego entre las pertenencias de uno de los jóvenes.

Los aprehendidos fueron identificados como F. A. D. M., de 20 años, y N. A. G. B., de 19 años, quienes fueron trasladados a la Comisaría 15°, donde quedaron a disposición de la Justicia para las actuaciones correspondientes.

La Policía secuestró la réplica del arma y continuará con las investigaciones para determinar las circunstancias del hecho.