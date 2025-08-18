Un hombre recibió un disparo en la cabeza en San Carlos

Sucedió en medio de una riña.

El hecho ocurrió cuando un joven se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas y se presentaron sujetos con quienes con comenzó a discutir y le dispararon en la cabeza.

Como consecuencia, la víctima cayó al suelo y fue asistida por una médica que le diagnosticó orificio de entrada sin salida en la zona temporoparietal izquierda.

Fue trasladado al Hospital Scaravelli y posteriormente derivado al Hospital Central en grave estado, con riesgo de vida.

En el mismo hecho, los agresores incendiaron una motocicleta Zanella 250 y dos bicicletas rodado 29 que eran propiedad del herido, provocando pérdidas totales.

Por disposición de la fiscal de turno, se realizó un amplio relevamiento de la escena y se convocó a personal de Científica e Investigaciones.