Valle de Uco

Un hombre recibió un disparo en la cabeza en San Carlos

agosto 18, 2025

Sucedió en medio de una riña.

El hecho ocurrió cuando un joven se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a otras personas y se presentaron sujetos con quienes con comenzó a discutir y le dispararon en la cabeza.

Como consecuencia, la víctima cayó al suelo y fue asistida por una médica que le diagnosticó orificio de entrada sin salida en la zona temporoparietal izquierda.

 Fue trasladado al Hospital Scaravelli y posteriormente derivado al Hospital Central en grave estado, con riesgo de vida.

En el mismo hecho, los agresores incendiaron una motocicleta Zanella 250 y dos bicicletas rodado 29 que eran propiedad del herido, provocando pérdidas totales.

Por disposición de la fiscal de turno, se realizó un amplio relevamiento de la escena y se convocó a personal de Científica e Investigaciones.