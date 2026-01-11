Un hombre falleció tras una violenta riña en la madrugada de este domingo en Tunuyán

Ocurrió en el asentamiento Rodrigo, al oeste del casco céntrico de la ciudad. Uno de los heridos ingresó al hospital local en grave estado y luego falleció producto de las lesiones provocadas por un arma blanca.

Una violenta pelea ocurrió en la madrugada de este domingo, 11 de enero en Tunuyán y dejó como saldo una persona fallecida, varios heridos y sujetos detenidos. El hecho ocurrió en la madrugada de este domingo, cuando un violento enfrentamiento con armas blancas y palos terminó con dos hombres lesionados, uno de los cuales falleció más tarde, mientras era asistido en el hospital regional Antonio J. Scaravelli de la ciudad valletana.

De acuerdo al informe, todo comenzó alrededor de las 05 horas, en la esquina de la avenida Francisco Delgado y calle Derqui, en el sector conocido como asentamiento Rodrigo y un llamado al 911 alertó sobre la presencia de varios sujetos protagonizando una violenta riña. Al arribar al lugar, efectivos policiales de la comisaría 15, constataron que había dos personas heridas por arma blanca.

A pesar del esfuerzo de los médicos, el hombre falleció en el hospital por la gravedad de las heridas.

Uno de los lesionados, un joven de 25 años de edad, debió ser trasladado de urgencia en ambulancia hasta el hospital local en estado crítico y fue ingresado directamente al quirófano con heridas en el cuello, hombro derecho y abdomen. A pesar del esfuerzo de los profesionales, el paciente falleció horas más tarde. El segundo sujeto, de 36 años, presentó una lesión a la altura de la cintura y recibió asistencia de los policías en el lugar.

Intervino la Oficina Fiscal y el personal de la Unidad Investigativa comenzó con las pesquisas para dar con los responsables de la agresión, quienes, según afirmaron de manera oficial, ya estarían identificados, por lo que se ordenaron allanamientos en los que lograron detener a algunos de los sospechosos. Mientras, la investigación continúa su curso para determinar las circunstancias del homicidio y las responsabilidades penales de los involucrados.