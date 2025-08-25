Un conductor alcoholizado chocó en Tunuyán y resultó herido

Chocó con un tráiler.

El hecho ocurrió en la mañana del domingo cuando ingresó un llamado al 911 alertando sobre un accidente de tránsito con lesionados.

Al llegar personal policial constató que el conductor circulaba por Ruta Nacional 40 de norte a sur y al llegar a Callejón Riera, colisionó en la parte a trasera a un tráiler de una camioneta Chevrolet S-10.

Médicos del SEC llegaron al lugar y asistieron al conductor del auto que sufrió politraumatismos moderados graves y trauma facial derivado al Hospital Scaravelli de Tunuyán.

Además, al realizarle el test de alcoholemia arrojó 1,22 alcohol en sangre.