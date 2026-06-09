Edemsa anunció un corte de energía eléctrica programado para este miércoles en Tunuyán

La distribuidora eléctrica ejecutará tareas de mantenimiento preventivo y mejoras en las redes de la zona céntrica del departamento. Vecinos y comerciantes de las cuadras afectadas deberán tomar precauciones durante la tarde.

La empresa distribuidora de energía eléctrica de Mendoza, Edemsa, informó que este miércoles 10 de junio se llevará a cabo una interrupción programada del servicio eléctrico en un sector específico del departamento de Tunuyán. La medida responde a un cronograma habitual de obras de mantenimiento, desrame y optimización de las líneas de media y baja tensión de la región.

Según el comunicado oficial de la compañía, las maniobras operativas afectarán directamente al cuadrante delimitado por las siguientes arterias de la zona urbana:

Calle Las Heras

Calle Tomás Godoy Cruz

Calle Elías Villanueva

Calle Julio A. Roca

El corte del suministro de energía se extenderá desde las 14:30 hasta las 18:30 horas. Desde la prestataria recomendaron a los usuarios residenciales y comerciales del perímetro afectado desenchufar los artefactos eléctricos de antemano para evitar inconvenientes ante posibles variaciones de tensión y organizar las actividades domésticas considerando las cuatro horas de duración que demandarán los trabajos de las cuadrillas técnicas.