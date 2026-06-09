Las palabras de Belu, una tunuyanina con Síndrome de Down, tras ser excluida de una carrera de ciclismo

Belén Ampuero es una adolescente tunuyanina de 18 años fanática de la bicicleta. Hace unos meses, recibió la invitación para participar de una carrera formato Mountain Bike en el departamento y desde entonces todo fue entrenamiento y e ilusión. En el reconocimiento oficial, Belu sufrió un raspón que le costó el lugar por el que tanto había trabajado. Conocé los detalles.

Una situación ocurrida en una competencia de Rural Bike en el Valle de Uco generó repercusiones durante los últimos días. Belén Ampuero, una joven de 18 años con síndrome de Down que practica spinning y ciclismo, no pudo participar de la prueba luego de que la organización decidiera no autorizar su largada. Según explicó la familia, la medida fue comunicada tras una caída menor que la deportista sufrió durante el reconocimiento del circuito realizado el día anterior.

De acuerdo con el relato de sus allegados, Belén se había preparado durante varios meses para completar los 25 kilómetros de la categoría cicloturismo, acompañada por su profesora y por integrantes de su entorno familiar. La organización argumentó que la decisión respondió a criterios de seguridad y a la preocupación por una eventual lesión de mayor gravedad durante la competencia. La familia, en tanto, manifestó su desacuerdo con la medida y consideró que la joven estaba en condiciones de participar.

Tras conocerse lo sucedido, compañeros y amigos de Belén organizaron una recorrida alternativa por calles de la localidad para acompañarla y permitirle concretar el desafío deportivo para el que se había entrenado. El caso generó debate sobre la inclusión de personas con discapacidad en actividades deportivas y sobre los criterios de seguridad que deben aplicarse en este tipo de eventos. Por su parte, Belén compartió un mensaje de superación y aliento: “Ser diferente no es ser menos. Todos podemos”.