Exclusivo de Canal 8: Leandro Biskupovich brindó detalles del nuevo Polo de Seguridad y anunció la llegada de más efectivos para el Valle de Uco

El subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad dialogó con «Punto de Arranque» tras el llamado a licitación para el complejo que unificará las fuerzas en Tunuyán. Confirmó que la obra demandará una inversión cercana a los 3.300 millones de pesos, tendrá tecnología de punta con unidades de drones y adelantó la incorporación de nuevos agentes que ya terminaron su formación.

En una entrevista exclusiva concedida al programa Punto de Arranque de Canal 8, Leandro Biskupovich, subsecretario de Tecnología Aplicada a la Seguridad de Mendoza, aportó precisiones fundamentales sobre el impacto, los plazos y la modernización que traerá el nuevo Polo de Seguridad del Valle de Uco, cuyo pliego licitatorio fue publicado formalmente este lunes. La megaobra contempla más de 1.500 metros cuadrados cubiertos, un presupuesto oficial de casi 3.300 millones de pesos y un plazo de ejecución estimado en 13 meses.

Biskupovich destacó la articulación con la Subsecretaría de Infraestructura y valoró el salto cualitativo que significará dejar de depender de alquileres de terceros para albergar dependencias clave como la Comisaría 15ª, la Delegación de Bomberos de la Policía y las Jefaturas Departamental y Distrital N° 4:

«Pasar a tener edificios propios en un terreno de la provincia es realmente muy tranquilizador para la operación de todas esas áreas. Lo que nosotros buscamos es poder integrar todas nuestras fuerzas para poder dar un mejor abordaje a la emergencia y menores tiempos de respuesta en definitiva».

Denuncias presenciales y calabozos en el mismo predio

El funcionario aclaró que, si bien el Ministerio Público Fiscal promueve activamente el uso de la denuncia web para agilizar los trámites desde cualquier dispositivo, el nuevo complejo garantizará la atención presencial para los vecinos de la región que así lo requieran.

«En esa comisaría también va a estar una oficina del Ministerio Público Fiscal para recibir las denuncias de todos los tunuyaninos. Van a haber celdas porque la producción de seguridad termina una parte de su proceso cuando puede detectar a alguien cometiendo un delito y tenerlo detenido hasta que la oficina fiscal disponga su situación», detalló.

Drones integrados, patrullaje inteligente y reconocimiento facial

Uno de los ejes centrales de la entrevista exclusiva con Canal 8 estuvo puesto en las herramientas de última generación que se comandarán desde las nuevas instalaciones. El subsecretario hizo hincapié en que el valor diferencial de Mendoza no radica únicamente en la adquisición de equipamiento, sino en la capacidad de conectar todos los recursos en tiempo real bajo una misma plataforma operativa.

«Ahí va a haber una unidad de drones. Nosotros ya tenemos en el Valle de Uco pilotos certificados ante entes nacionales. Lo que más llama la atención a otras provincias cuando nos visitan es cómo usamos los drones, porque están integrados a un monitoreo conjunto con las cámaras de la vía pública, las corporales y las de los mismos patrulleros», subrayó.

Además, explicó el funcionamiento del nuevo sistema de control de patrullaje inteligente implementado para los altos mandos:

«Es una herramienta por la cual los jefes pueden planificar un patrullaje y saber en tiempo real si se está cumpliendo, qué tienen que mejorar o si deben pedir apoyo al centro de monitoreo para que intensifique la vigilancia con cámaras en una zona específica».

Respecto al sistema de reconocimiento facial y el lector automático de patentes, que ya exhiben altos niveles de efectividad en el Gran Mendoza, Biskupovich anticipó que su despliegue pleno en la región estará estrechamente ligado a la finalización de otra obra clave lindera a la alcaidía de Tunuyán: el nuevo Centro Estratégico de Operaciones (CEO) del Valle de Uco.

«Desde ahí se va a poder orquestar todo el operativo una vez que se reciba una alerta. Cuando salta una alarma de reconocimiento facial o de patentes, la intercepción no se hace en ese mismo punto porque la persona sigue caminando. Los recursos en el terreno van recibiendo la información de los operadores, que van siguiendo la trayectoria. Al trabajar en un mismo espacio físico, los tiempos se acortan y logramos dar con los sospechosos o los vehículos», especificó.

Nuevos policías para la región y un plan integral

Para llevar tranquilidad a los habitantes del departamento, el subsecretario confirmó en Canal 8 que el proyecto no se limitará a una mudanza edilicia de los recursos existentes, sino que vendrá acompañado de un refuerzo en el capital humano para la prevención del delito.

«Estamos próximos a recibir los nombramientos de esta primera mitad del año, en el cual varios efectivos van a complementar esas áreas. No es solamente que se va a trasladar el personal que actualmente está prestando funciones, sino que ya están aprobados los nuevos nombramientos. Los chicos ya terminaron su formación y están a la espera de destino», anunció.

Finalmente, Biskupovich ratificó que tanto el Polo de Seguridad como el nuevo CEO forman parte de una estrategia macro y de largo plazo diseñada para la provincia: