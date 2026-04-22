Tupungato: recuperaron 200 kilos de nueces robadas y detuvieron a cinco personas

Una serie de operativos realizados este martes en Tupungato permitió recuperar 200 kilos de nueces que habían sido robadas en fincas de la zona, además de dejar como saldo cinco personas detenidas y otras actuaciones vinculadas a la Justicia.

El procedimiento más relevante tuvo lugar en el distrito Cordón del Plata, donde tras un llamado al 911, efectivos policiales lograron interceptar un vehículo que circulaba a alta velocidad en inmediaciones de calle Rosa Bazán y Nueva Furno. En el interior del rodado encontraron tres bolsas con un total de 120 kilos de nueces, lo que derivó en la detención de tres hombres, acusados de hurto simple.

En paralelo, otro operativo con características similares permitió recuperar otros 80 kilos de nueces. En este caso, uno de los sospechosos fue detenido en el lugar, mientras que el segundo fue localizado tras un rastrillaje en la zona. Parte del cargamento había sido ocultado entre la vegetación.

Además de estos procedimientos, durante controles de rutina se identificaron varias personas con medidas pendientes con la Justicia. En calle 7, dos mujeres fueron detectadas mediante sistema biométrico con requerimientos vigentes desde marzo, mientras que en la intersección de Los Cuatro y El Álamo, un hombre fue identificado en la misma situación, con una medida activa desde noviembre de 2025. En este último caso, también se le inició una causa contravencional por portar un arma blanca.

En otro de los operativos, realizado en calle Monseñor Fernández, en Ciudad, se secuestró marihuana tras una requisa que permitió encontrar cigarrillos y envoltorios con la sustancia. El aprehendido fue trasladado a la Comisaría 20.

Por último, en Villa Bastias, durante un patrullaje nocturno en el Loteo Moyano, la Policía secuestró un gato hidráulico que había sido descartado por un hombre que logró darse a la fuga.