Tupungato Reactiva el Día ReAccionemos

Vuelve la jornada de reciclaje y compromiso ambiental en la Explanada Municipal

El Área de Gestión Ambiental reactiva el “Día ReAccionemos”, una iniciativa que promueve la separación en origen y el reciclaje de los Residuos Sólidos Urbanos (RSU) en el departamento. La jornada se realizará -como cada mes- el primer miércoles que en este caso tiene como fecha 4 de marzo, de 8 a 13.30h en la Explanada Municipal (Av. Belgrano 348).

Durante la jornada, los vecinos y vecinas podrán acercar los materiales reciclables que hayan separado en sus hogares, tales como:

-Papel y cartón

-Botellas de plástico

-Botellas de vidrio

-Latas

-Neumáticos fuera de uso

Nueva campaña solidaria: tapitas

En esta edición se suma una propuesta solidaria: la recolección de tapitas plásticas, que serán destinadas como donación al Hospital General Las Heras.

“Van a encontrar también un recipiente donde vamos a estar separando las tapitas de plástico que luego serán reciclables y será una donación para el Hospital General Las Heras, así que también los invitamos a participar de este nuevo programa”, destacó Celeste Zuñer, Coordinadora de Gestión Ambiental.

Como parte del programa, se continuará con la entrega de: bolsas ecológicas para las compras, vouchers de descuento para la Ecoferia, incentivando el consumo responsable y el apoyo a emprendedores locales.

Además, se recuerda a la comunidad que pueden utilizar los Puntos Verdes distribuidos en distintos sectores del departamento, identificados con campanas de colores y botelleros.

“Reaccionemos” continúa consolidándose como un espacio de participación ciudadana que transforma pequeñas acciones individuales en un impacto colectivo positivo.