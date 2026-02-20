Tupungato informó que el Centro Emisor de Licencias de Conducir no cuenta con intermediarios ni gestores externos

El CELC es el único ente habilitado para trámites y turnos para obtener y/o renovar los permisos de conducir

Ante consultas de vecinos y vecinas, la Municipalidad de Tupungato, a través del Centro Emisor de Licencias de Conducir (CELC) y la Dirección de Seguridad Vial, recuerda a la comunidad que el organismo es la única entidad autorizada para la gestión de licencias, solicitud de turnos y pago de infracciones. La dependencia no cuenta con personal acreditado fuera del Centro ni utiliza intermediarios.

A tener en cuenta:

Solo el personal capacitado del CELC tiene acceso al Sistema Nacional de Licencias de Conducir (SINALIC).

Trámites: Se gestionan licencias por primera vez, renovaciones, ampliaciones, duplicados, verificación de multas y la impresión del boleto CeNAT.

Atención y Denuncias

Ante cualquier duda o necesidad de asesoramiento, los ciudadanos deben comunicarse únicamente por las vías oficiales, la oficina funciona en calle Mathons y Río Las Tunas, de lunes a viernes, de 7 a 14h, teléfono 2622 574898.