Tupungato Estudiantil 2025: un final a pura música, fiesta y alegría 

Cientos de juventudes celebraron el gran cierre de esta edición que desde hace más de un mes la Muni viene coordinando junto a las escuelas secundarias en diferentes instancias: elecciones de candidatos estudiantiles, Apertura, Semana Deportiva, Desafíos, Farándula y la Presentación de Promos 2026.

Una propuesta integral que unió a instituciones educativas y familias en cada evento, pensado especialmente para el disfrute de los estudiantes.

Este fin de semana Tupungato vivió a pleno el cierre del Estudiantil 2025.

Las juventudes disfrutaron de las últimas actividades del cronograma, compartiendo con pares y amistades en un clima de diversión y alegría.

El mes festivo se coronó con:

Elección de los nuevos Representantes.

Premiación de carros y mascotas favoritas.

Bailes de las Promos 2026.

Sorteo de un celular y una moto.

Sets de DJ Tomás Fortte y Franco Fuligna.

Shows musicales de La Skandalosa Tripulación, Toboganes Acuáticos y Bye Bye Fiesta.

Además, durante ambas jornadas se potenció la economía social: el público acompañó a los emprendedores del Paseo Artesanal, «Alta Movida» (Espacio de Emprendedores Emergentes), los foodtrucks y locales gastronómicos del departamento.

El sábado alrededor de las 21.30h comenzó el desfile de Candidatos a Representantes Estudiantiles y recorrido de Mascotas-Frase y Carros Alegóricos por la Av. Belgrano, que fueron antecedidas por el estremecedor sonido de la admirada Banda Militar Talcahuano del RIM 11 Grl. «Las Heras», que fue acompañada por las soberanas vendimiales de Tupungato Julieta Renzi y Celina Flores y la Reina departamental del Adulto Mayor Elba Dellac.

Al final del trayecto en la Explanada Municipal DJ Tomás Fortte dio rienda a su talento para subir la energía con ritmos populares que vitoreaban las barras con sus banderas, pancartas y bombos, después La Skandalosa Tripulación seguida por sus fans cantó sus hits de ska y reggae. Hasta que pasadas las 2 se conocieron las obras que tuvieron mayor puntaje según los veedores que fueron: Manuel Checuz, Director del CCT «Valeriano Jaime»; Verónica Barra, Profesora de Artes Visuales y

Virginia Sánchez, Diseñadora Gráfica. Y los nombres de los nuevos representantes estudiantiles 2026 que fueron informado por la mesa escrutadora.

Nuevos representantes estudiantiles 2025-2026

Reina Julieta Torres

Rey José Sabatini

Virreina Martina Guiñazú

Virrey Federico Zingaretti

Princesa Sofía Cervilla

Príncipe Adriel Núñez

Carros y Mascota-Frase Ganadoras

𝗠ascota – 𝗙rase

𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙞́𝙖 𝙈𝟭 (𝟭º 𝙮 𝟮º 𝙖𝙣̃𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙚𝙘𝙪𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙮 𝘾𝙀𝘽𝙅𝘼, 𝙮 𝟭º 𝙮 𝟮º 𝙖𝙣̃𝙤 𝙙𝙚 𝘾𝙀𝙉𝙎):

1. Fuego y Agua – CEBJA Monseñor Fernández

2. Danzante Viajera – Esc. Prof. Omar Santana

3. Zorro – CEBJA Monseñor Fernández

4. Yo soy Groot – Esc. Antonio M. Iriarte.

𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙞́𝙖 𝙈𝟮 (𝟯º, 𝟰º 𝙮 𝟱º 𝙖𝙣̃𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙚𝙘𝙪𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙤 𝙮 𝘾𝙀𝘽𝙅𝘼, 𝙮 𝟮º 𝙮 𝟯º 𝙖𝙣̃𝙤 𝙙𝙚 𝘾𝙀𝙉𝙎):

1. Koala Sunny – Esc. Domingo F. Sarmiento

2. Calu – Esc. Cía. de María

3. Kay – Esc. Antonio M. Iriarte.

4. Wonder – Esc. N° 4-265 (Gualtallary)

Los primeros puestos en Mascota-Frase se llevaron 1° lugar $100.000, los 2° $85.000, 3° lugar $75.000 y 4° $65.000

𝗖arros Alegóricos

𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙞́𝙖 𝘼𝟭 (𝟭º 𝙮 𝟮º 𝙖𝙣̃𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙚𝙘��𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙤):

1. Bender de Futurama – Esc. República Italiana

2. Furia Luminosa – Esc. ECEA

3. Mike Wazowski y Sullivan – Esc. Cía. de María

4. Olaf Hawaiano – Esc. Cía. de María

𝘾𝙖𝙩𝙚𝙜𝙤𝙧𝙞́𝙖 𝘼𝟮 (𝟯º, 𝟰º 𝙮 𝟱º 𝙖𝙣̃𝙤 𝙙𝙚𝙡 𝙎𝙚𝙘𝙪𝙣𝙙𝙖𝙧𝙞𝙤):

1. Bower – Esc. Cía. de María

2. Simba y sus amigos – Esc. República Italiana

3. Cómo Entrenar a tu Dragón: Chimuelo – Esc. República Italiana

4. Moana – Esc. República Italiana

Los primeros puestos en carros se llevaron 1° lugar $400.000, los 2° $340.000, 3° lugar $300.000 y 4° $260.000

Presentación de Promos

Ayer fue el turno de las Promos 2026, que desplegaron sus coreografías y presentaciones en el Poli Francisco Rizzo, con su nueva indumentaria, banderas exhibidas en el predio con su diseño en la pantalla del escenario, muestra de distintos ritmos que todo el curso bailó, y las mascotas un atractivo para toda la gente que después se tomaba fotos con ellas. De esta puesta el jurado, conformado por: Prof. de Danzas Romina Pucho, Diseñadora de Indumentaria, Gabriela Ravinale y Dj Valeria Gonzales, decidió que las mejores fueron:

1° CALUMBA (Esc. Cía. de María)

2° LENNER (Esc. Rep. Italiana)

3°KALENNA (ECEA)

Durante toda la tarde y noche acompañó con música DJ Franco Fuligna, mientras que la previa tuvo el espectáculo de la banda de rock alternativo Toboganes Acuáticos, y la culminación tropical del conjunto Bye Bye. Además, la emoción se multiplicó con los sorteos de importantes premios, entre ellos un iPhone y, como broche de oro, una moto, que marcaron una inolvidable edición.

En el encuentro sobre escenario hubo un reconocimiento especial a Leo Mamaní el pasante de Diseño que con sus ideas y estudios dibujo, eligió tonos y tipografía para dar forma a la identidad visual de Tupungato Estudiantil 2025, un talentoso creativo a quien se augura un prometedor futuro laboral.