Tunuyán: un hombre se descompensó y murió en la vía pública

Investigan las causas.

El pasado sábado en horas de la mañana, un hombre de 38 años que caminaba por calle Roca y Cabral, de Tunuyán murió en la vía pública.

Según la información oficial aportada a 8DIGITAL por parte de autoridades policiales, un testigo declaró que observó al sujeto caminando por la mencionada zona en zig zag, al llegar a la mencionada intersección se cayó a una acequia.

De inmediato, intentaron auxiliarlo, dejándolo sobre la vereda a la espera de las autoridades. Hasta el lugar llegó personal policial, el servicio médico quienes realizaron los primeros auxilios, con resultado negativo, constatando el deceso del hombre.

En el lugar, trabajó personal UID Tunuyán y personal de científica. La causa se encuentra bajo investigación, para conocer las causas del fallecimiento.