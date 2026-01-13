Tunuyán lanzó la licitación de los espacios comerciales en el Festival de la Tonada

Está dirigida a la instalación de puestos gastronómicos de comidas rápidas y espacios de reventa. Los pliegos tienen un valor de cinco mil pesos. La apertura de sobres se realizará el 22 de enero a las 10 horas. Los interesados en espacios para artesanos o food trucks deberán concurrir a la dirección de Inspección General.

La municipalidad de Tunuyán anunció que están disponibles los pliegos de la licitación para la concesión temporaria de kioscos, ranchos y espacios físicos comerciales en la 44° edición del Festival Nacional de la Tonada 2026. La convocatoria está dirigida a los interesados en instalar puestos gastronómicos de comidas rápidas y espacios para la reventa de diferentes elementos, que se dispondrán en el predio, durante el desarrollo del evento.

El informe del municipio aclara que, en el caso de los ranchos y kioscos, se adjudicará solo una unidad por oferente y para los espacios físicos, los interesados podrán obtener hasta dos unidades. El valor de los pliegos es de 5.000 pesos y la apertura de los sobres está prevista para el jueves 22 de enero a las 10 horas. Los interesados en participar de la licitación de ranchos, kioscos y espacios físicos gastronómicos, “deberán dirigirse a la dirección de Compras y Suministros, de lunes a viernes de 7 a 13 horas”, detalla el informe.

En el caso de los interesados en obtener un espacio de artesanos, food trucks o reventa, deberán acudir a la dirección de Inspección General, ubicada en Alem 785 de Tunuyán o telefónicamente al 2622-223046.