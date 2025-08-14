 Saltar al contenido
Valle de Uco

Tembló y el epicentro fue en el Valle de Uco

agosto 14, 2025

Se registró en el departamento de San Carlos.

Un sismo de magnitud 3.2 en la escala de Richter se registró este jueves a las 13.58 horas en territorio mendocino.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó el evento sísmico que tuvo su foco a tan solo 10 kilómetros de profundidad.

La actividad sísmica se ubicó específicamente a 57 kilómetros al sudeste de San Carlos, en la región sur de la provincia.

El temblor ocurrió a 131 kilómetros al sur de la capital mendocina y a 215 kilómetros al oeste de San Luis