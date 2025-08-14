Tembló y el epicentro fue en el Valle de Uco

Se registró en el departamento de San Carlos.

Un sismo de magnitud 3.2 en la escala de Richter se registró este jueves a las 13.58 horas en territorio mendocino.

Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó el evento sísmico que tuvo su foco a tan solo 10 kilómetros de profundidad.

La actividad sísmica se ubicó específicamente a 57 kilómetros al sudeste de San Carlos, en la región sur de la provincia.

El temblor ocurrió a 131 kilómetros al sur de la capital mendocina y a 215 kilómetros al oeste de San Luis