Tembló y el epicentro fue en el Valle de Uco

Se registró en el departamento de San Carlos.
Un sismo de magnitud 3.2 en la escala de Richter se registró este jueves a las 13.58 horas en territorio mendocino.
Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (Inpres) confirmó el evento sísmico que tuvo su foco a tan solo 10 kilómetros de profundidad.
La actividad sísmica se ubicó específicamente a 57 kilómetros al sudeste de San Carlos, en la región sur de la provincia.
El temblor ocurrió a 131 kilómetros al sur de la capital mendocina y a 215 kilómetros al oeste de San Luis