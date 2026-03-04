Si tu compañía eléctrica te cobra de más, tendrá que devolverte la plata con extra e intereses

El Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE) estableció un nuevo mecanismo de protección para los usuarios del servicio eléctrico en Mendoza: si una empresa cobra de manera indebida, deberá devolver el excedente actualizado, con un recargo del 20% y el pago de intereses compensatorios.

La disposición fue oficializada a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial y se da en el marco de reclamos administrativos presentados por EDEMSA, EDESTE y la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, que cuestionaron el alcance de los reintegros y el criterio aplicado para calcular los intereses.

Frente a esos planteos, el EPRE ratificó su postura: cuando se detecte un error de facturación atribuible a la empresa, el usuario tiene derecho a recuperar no solo lo abonado de más, sino también una compensación adicional. El monto deberá calcularse según la tarifa vigente al momento en que se notifique la irregularidad, con el objetivo de evitar que la inflación reduzca el valor real del reintegro.

Además del 20% de recargo, la normativa contempla intereses compensatorios por el tiempo durante el cual el consumidor estuvo privado de su dinero. Ese período puede extenderse hasta un año o incluso más, si existe justificación legal.

Un punto central de la resolución establece un criterio de equidad: cualquier límite o ajuste aplicado a los intereses que las distribuidoras deban pagar a los usuarios deberá regir también para los intereses que las empresas cobran a los clientes por mora. Es decir, el mismo parámetro que se use para calcular penalidades a favor de la empresa deberá aplicarse cuando la obligación sea a la inversa.

Con esta decisión, el organismo regulador busca ordenar el sistema de sanciones y devoluciones, estableciendo reglas claras tanto para concesionarias como para consumidores, pero con prioridad en la protección del usuario ante errores de facturación.