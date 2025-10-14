Segunda Edición de la Caminata Rosa en Tupungato: «Unidas por lo Único»

Bajo el lema mundial «Unidas por lo Único», esta actividad busca generar conciencia sobre la importancia del diagnóstico precoz y el autocuidado, con una propuesta integradora, artística y participativa.

Esta iniciativa es una oportunidad para unirse en la lucha contra el cáncer de mama, visibilizar la importancia de la prevención y la detección temprana y acompañar a quienes transitan o han transitado esta enfermedad.

El Área de Género, Diversidad y Masculinidad de la Municipalidad de Tupungato, en conjunto con el Área Sanitaria Tupungato y la LIga de Lucha Contra El Cáncer (LILCEC) y diversas instituciones invita a toda la comunidad a participar de la Segunda Edición de la Caminata Rosa, una jornada de concientización y prevención del cáncer de mama.

El encuentro es este sábado 18 de octubre a partir de las 17.30h con salida desde la Rotonda del Trabajador, del distrito El Peral.

Durante la jornada se desarrollarán las siguientes actividades:

Caminata Rosa por Blvd. Correa hasta la Rotonda Urquiza

Rotonda Urquiza intervenciones artísticas, desde allí se continuará por Av. Belgrano, con otra parada en la Plaza de los Juegos Infantiles y luego en dirección a la Explanada Municipal.

En la Explanada Municipal habrá:

Charla sobre autocuidados a cargo de la Lic. Chiconi

Intervenciones artísticas y testimonios reales

Sorteos y entrega de vouchers para chequeos ginecológicos gratuitos y ecografías mamarias, en colaboración con Valle Andino

Los participantes también recibirán merienda saludable.

Al final del recorrido podrá visitarse el Paseo Artesanal, que permitirá elegir algún obsequio en la previa del «Día de la Madre» que se celebra el domingo.

Se solicita a los/as participantes asistir con una prenda de color rosado, llevar botella de agua, gorra o sombrero y utilizar protección solar para evitar golpes de calor. También se invita a llevar el equipo de mate y disfrutar en comunidad esta jornada tan especial.

Se convoca a las vecinas y vecinos tupungatinos a sumarse y caminar en comunidad por la salud y la vida.