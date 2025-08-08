San Carlos ya trabaja en la Semana Estudiantil

Por festejos seguros para todos los jóvenes.

El municipio de San Carlos comenzó a organizar el gran evento que se planifica cada año para el mes de septiembre, la Semana Estudiantil.

En un trabajo conjunto, se mantuvo un importante encuentro entre estudiantes, equipos directivos y las distintas áreas de la comuna: Deporte, Educación, Juventud, Cultura y Protocolo.

«Estamos trabajando colectivamente para definir todas las actividades que se desarrollarán durante septiembre, con propuestas pensadas desde el consenso, la participación y el respeto», destacaron desde la municipalidad.

La organización, permitirá vivir una celebración que promueve la convivencia y los valores que representan a la comunidad.