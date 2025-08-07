San Carlos: un motociclista agredió al conductor de un auto

Todo quedó registrado en las cámaras de seguridad.

Según informaron desde Seguridad Ciudadana de San Carlos, las cámaras del centro de monitoreo registraron una situación inusual en las calles del departamento.

En las imágenes, se puede observar a dos motos que por razones desconocidas comienzan a seguir a un auto desde circunvalación de Eugenio Bustos con dirección hacia La Consulta.

Tras algunos kilómetros recorridos, una de las motos se aproxima hasta el lado del conductor y en una peligrosa maniobra se acerca pateando la puerta del vehículo. Aunque no han trascendido las causas, del problema quedó grabado y fue difundido.