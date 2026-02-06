San Carlos impulsa nuevas oportunidades de formación

La Municipalidad de San Carlos continúa impulsando acciones que fortalecen el acceso a la capacitación y el desarrollo profesional en la región. En este marco, se puso en marcha un nuevo programa de formación que permite realizar el curso de APROCAM para la obtención del carnet profesional D1 directamente en el Valle de Uco.

Hasta ahora, capacitarse implicaba viajar a la ciudad de Mendoza varias veces por semana, lo que representaba una dificultad para muchas personas. Hoy, gracias a este programa, la formación se dicta de manera local, con encuentros mensuales, facilitando la participación y reduciendo las distancias.

Esta iniciativa busca acercar oportunidades concretas de capacitación, promoviendo la inclusión y el crecimiento laboral de vecinos y vecinas de la región.

La Municipalidad de San Carlos sigue trabajando para que la formación llegue a más personas, sin distancias ni obstáculos, fortaleciendo oportunidades y apostando al desarrollo integral del Valle de Uco.