San Carlos acompaña a los adultos mayores que serán parte de los Juegos Sanmartinianos

Los Juegos Sanmartinianos, una de las competencias más esperadas del año en la provincia de Mendoza, reúnen a personas de toda la provincia.

Desde la Municipalidad de San Carlos se realizó la entrega de diplomas y de la indumentaria oficial a nuestros adultos mayores, quienes representarán al departamento en una nueva edición de los Juegos Sanmartinianos.

«Con orgullo y entusiasmo, acompañamos a quienes demuestran que la actividad física, el compromiso y el trabajo en equipo no tienen edad», destacaron desde la comuna.

Este certamen se destaca no solo por su relevancia deportiva, sino también por su papel en la promoción de valores como la inclusión y el esfuerzo colectivo, la educación para la salud, el juego limpio, trabajo en equipo, respeto al otro, la solidaridad y sobre todo el placer de jugar.