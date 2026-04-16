Ruta 143: el camino que conecta el Valle de Uco con el Sur tiene un nuevo frente de obra

La Ruta Nacional 143 suma un nuevo frente de obra en el sur de Mendoza, en el marco de su proceso de refuncionalización integral. Con financiamiento del Fondo del Resarcimiento, se iniciaron tareas clave en la intersección con la Ruta Provincial 150 para mejorar banquinas y reforzar la seguridad vial (en un punto estratégico del corredor).

Los trabajos están a cargo de la empresa José Cartellone Construcciones Civiles S.A. e incluyen movimientos de suelo, nivelación y compactación en uno de los sectores más transitados de San Rafael (dentro de la Sección 2 del proyecto general). Estas intervenciones se suman a otras ya en marcha con el objetivo de optimizar la infraestructura.

Para permitir el avance de las obras, se implementó un esquema de circulación con restricciones parciales. Habrá estrechamiento de calzada en ambos sentidos a la altura del kilómetro 534 (con tránsito asistido), lo que obligará a los conductores a extremar precauciones en la zona.

El operativo se desarrollará en etapas: primero sobre el margen oeste y luego en el este, a medida que avancen las tareas. Las limitaciones se aplicarán únicamente entre las 8 y las 18, liberándose completamente la circulación al finalizar cada jornada (sin cortes nocturnos previstos por ahora).

En paralelo, se desplegó un fuerte operativo de seguridad vial. Habrá señalización preventiva, control de velocidad y presencia de banderilleros para ordenar el tránsito (además de riego constante para mejorar la visibilidad), mientras que las autoridades piden respetar las indicaciones para evitar inconvenientes.