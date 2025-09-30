Robaron una vivienda en Tupungato

Fue en calle Belgrano Norte.

Durante la madrugada de este martes, se registró un hecho de inseguridad en el departamento de Tupungato.

El hecho ocurrió cuando un hombre de 56 años manifestó que cerca de la medianoche se acostó en su dormitorio y, al despertar, constató que autores ignorados habían forzado una ventana del comedor para sustraerle una notebook marca Eibar y dos teléfonos celulares Motorola G14 color gris.

Por disposición del Dr. Diego Morresi, se hizo presente personal de Policía Científica y se labraron las actuaciones de rigor.