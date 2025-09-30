¿Querés ser parte de la Armada Argentina? Inscripciones abiertas en Mendoza

Hasta el 3 de octubre se pueden inscribir jóvenes para las modalidades tradicionales, y a partir de octubre arranca la convocatoria para profesionales universitarios que quieran sumarse a la Armada.

La Armada Argentina inició en Mendoza su convocatoria para quienes deseen formar parte de sus filas, tanto en las modalidades tradicionales como en la nueva convocatoria para profesionales universitarios.

La oficina de inscripción se encuentra en el Predio de la Virgen, en el departamento de Guaymallén, sobre la intersección con calle Ayame.

¿Quiénes pueden participar y hasta cuándo está abierta la convocatoria?

Según explicaron las inscripciones para aspirantes a oficiales y suboficiales estarán abiertas hasta el 3 de octubre.

Pueden participar jóvenes de entre 17 y 24 años con secundario completo. La carrera de oficiales tiene una duración de 5 años, otorgando un título universitario, mientras que la escuela de suboficiales ofrece programas de 1 a 2 años y medio, con salida como técnico especializado.

Para los profesionales universitarios: médicos, ingenieros, licenciados, abogados y otras carreras, la convocatoria comenzará el 3 de octubre y se extenderá hasta mediados de diciembre. Los seleccionados realizarán el Curso de Integración Naval, que dura seis meses, y luego se incorporarán a la Armada Argentina como Tenientes de Fragata.

Durante su formación, los aspirantes reciben beca estatal, cobertura de obra social, vestimenta y seguro, beneficios que acompañan toda la carrera. Una vez egresados, podrán desempeñarse en distintas bases del país, desde Buenos Aires y Mar del Plata hasta Ushuaia, Tierra del Fuego y diversas zonas del litoral y los ríos argentinos.

Los oficiales que completan la escuela naval de 5 años realizan además el viaje de instrucción a bordo de la Fragata Libertad, una experiencia de seis meses que forma parte de su entrenamiento práctico.