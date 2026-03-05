Proponen que los chicos mendocinos puedan obtener su licencia de conducir desde los 17 años

Una iniciativa presentada en la Legislatura de Mendoza propone modificar la normativa vigente para permitir que adolescentes de 17 años puedan acceder legalmente a la licencia de conducir. El proyecto busca habilitar la obtención del carnet para las categorías A (motocicletas) y B (automóviles) mediante cambios en la Ley Provincial de Tránsito.

La propuesta fue impulsada por la diputada provincial María Eugenia De Marchi y plantea modificar el artículo 22 de la Ley N.º 9024. El objetivo es que quienes hayan cumplido 17 años puedan tramitar la licencia de manera legal y regulada, algo que actualmente no está permitido en la provincia.

En la actualidad, Mendoza integra el grupo reducido de jurisdicciones que mantienen los 18 años como edad mínima para conducir. Solo tres provincias —Mendoza, Chubut y Santa Fe— conservan ese límite etario, mientras que otras jurisdicciones del país permiten la habilitación desde los 17 bajo determinadas condiciones.

Uno de los principales argumentos del proyecto se vincula con la realidad laboral y social de los jóvenes. Según los fundamentos presentados en la Legislatura, muchos estudiantes de 17 años necesitan movilidad para continuar sus estudios terciarios o para sostener gastos personales, especialmente en contextos donde el transporte público no siempre resulta suficiente.

En ese sentido, la iniciativa señala que la posibilidad de contar con licencia podría facilitar el acceso a trabajos vinculados a servicios de mensajería, reparto a domicilio, traslado de mercadería o actividades dentro de emprendimientos familiares. El texto también advierte que actualmente existen jóvenes que ya conducen por motivos laborales o educativos, aunque lo hacen sin habilitación legal.

Otro aspecto que aborda el proyecto es el impacto en la cobertura de seguros frente a accidentes de tránsito. De acuerdo con los fundamentos, cuando un menor de 18 años conduce sin licencia, las compañías aseguradoras pueden rechazar la cobertura, lo que deja a las víctimas sin respaldo económico para afrontar daños o lesiones.

Con la modificación propuesta, se busca que la actividad quede contemplada dentro del marco legal y que la responsabilidad civil esté respaldada por el sistema de seguros vigente, garantizando así la posibilidad de indemnización ante un siniestro.

La iniciativa plantea un esquema de implementación gradual y regulado. En ese marco, propone una adhesión parcial a la Ley Nacional de Tránsito N.º 24.449, aunque mantiene algunas restricciones provinciales.

Entre ellas, se establece que las licencias profesionales de la categoría D continuarían reservadas exclusivamente para mayores de 21 años, tal como ocurre actualmente.

El proyecto deberá ahora comenzar su recorrido legislativo en comisiones, donde se analizarán sus alcances y posibles modificaciones antes de llegar al recinto para su eventual tratamiento.