Paro en el Servicio Meteorológico: suspenden pronósticos y crece la preocupación por vuelos

Los trabajadores del Servicio Meteorológico Nacional llevarán adelante este viernes una medida de fuerza que implicará la suspensión total de los pronósticos y alertas oficiales durante varias horas. La decisión se enmarca en un reclamo por despidos dentro del organismo.

Según se informó, el denominado “apagón informativo” se desarrollará entre las 5 y las 12, franja en la que no se emitirán reportes meteorológicos ni actualizaciones en los canales habituales, incluidas las plataformas digitales. Durante ese período, el país quedará sin información oficial sobre el estado del tiempo.

La protesta fue convocada en rechazo a la desvinculación de unos 140 trabajadores y busca visibilizar la importancia del rol que cumple el personal en la elaboración diaria de datos climáticos.

Uno de los principales focos de preocupación es el posible impacto en la actividad aerocomercial. El horario elegido coincide con un momento de alta circulación de vuelos, por lo que podrían registrarse demoras o complicaciones operativas ante la falta de información meteorológica actualizada.

Desde el sector gremial señalaron que la medida apunta a evidenciar cómo distintas actividades dependen del trabajo técnico que realiza el organismo. En ese sentido, remarcaron que la observación constante y el procesamiento de datos son fundamentales para garantizar pronósticos confiables y sistemas de alerta eficaces.