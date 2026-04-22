Nueva base de drones en San Carlos: refuerzan la seguridad en el Valle de Uco

La seguridad en el Valle de Uco dio un paso importante con la puesta en funcionamiento de la Sede de la Unidad de Vehículos Aéreos No Tripulados (VANT) en San Carlos. El acto se realizó en el Polideportivo de La Consulta y contó con la presencia del gobernador Alfredo Cornejo, la ministra de Seguridad Mercedes Rus y el Intendente Alejandro Morillas.

La nueva base operativa permitirá ampliar la cobertura y optimizar los tiempos de respuesta ante distintas situaciones, especialmente en zonas rurales o de difícil acceso. La elección de San Carlos responde a una ubicación estratégica que facilita el despliegue rápido hacia otros departamentos del Valle de Uco.

Por su parte, la Ministra Rus subrayó el alcance de esta iniciativa en el territorio provincial “Se trata de extender la capacidad operativa de la Policía de Mendoza en todo el territorio. Esto es fundamental. Así, en esta sede, vamos a tener policías pilotos, debidamente certificados para la operación de estos vehículos de última generación, en todos los turnos de trabajo”.

La base cuenta con drones, personal capacitado y un móvil operativo, lo que permitirá mejorar tareas de vigilancia, prevención y control. Entre sus funciones, estos dispositivos pueden realizar seguimientos en tiempo real, colaborar en operativos rurales y reforzar el trabajo que ya desarrolla la Policía en el departamento.