Cornejo empieza a definir su sucesión y crece la interna en el radicalismo mendocino

A medida que se acerca el calendario electoral, en Mendoza comienza a tomar forma la disputa por la sucesión del gobernador Alfredo Cornejo. En un contexto nacional atravesado por tensiones políticas y desgaste en la gestión de Javier Milei, el mandatario provincial avanza en el armado de su propio espacio con la mirada puesta en 2027.

Dentro del oficialismo, la estrategia parece clara: consolidar un candidato propio que garantice continuidad al proyecto político de Cambia Mendoza. En ese esquema, varios integrantes del gabinete aparecen como posibles herederos. Entre los nombres que más suenan figuran el ministro de Educación, Tadeo García Zalazar; el ministro de Gobierno, Natalio Mema; la ministra de Seguridad, Mercedes Rus; y la ministra de Energía, Jimena Latorre. También se menciona al presidente de la Cámara de Diputados, Andrés “Peti” Lombardi, uno de los dirigentes más cercanos al gobernador.

En paralelo, otros sectores del radicalismo también empiezan a posicionarse. El intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, ya manifestó su intención de competir, aunque dentro del cornejismo aseguran que corre desde atrás frente a los dirigentes más alineados con el actual mandatario.

El escenario interno no está exento de tensiones. Luis Petri, quien en su momento fue una figura relevante dentro del espacio, aparece hoy relegado en la consideración del oficialismo provincial y con escaso respaldo dentro de la estructura partidaria local.

Fuentes políticas señalan que, en caso de que surjan candidaturas por fuera del esquema principal, no se descarta una definición a través de elecciones primarias (PASO), lo que podría abrir el juego dentro de la coalición.

Además, en las últimas semanas trascendió que existiría un entendimiento político entre el gobierno provincial y el entorno de Milei, que incluiría el respaldo nacional a la continuidad de Cambia Mendoza en la provincia, a cambio de apoyo en el plano electoral nacional.

En este contexto, Cornejo busca ordenar su tropa y consolidar un liderazgo que le permita definir a su sucesor. Con varios nombres en danza y una interna que comienza a activarse, el camino hacia 2027 ya empezó a jugarse en la política mendocina.