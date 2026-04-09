El municipio recordó que realizar fogatas o quemar residuos a cielo abierto es un delito penado por ley en Mendoza. Las multas son severas y buscan prevenir incendios y contaminación.

Con la llegada del otoño y la acumulación de hojas secas, la Municipalidad de Tupungato ha emitido un comunicado urgente para recordar la vigencia de la Ley Provincial N° 6099 y la Ordenanza Municipal N° 16/2024. Bajo el lema de tolerancia cero, las autoridades locales advirtieron este jueves 9 de abril de 2026 que está estrictamente prohibido el uso del fuego para la eliminación de residuos sólidos, malezas o restos de poda.

¿Por qué está prohibida la quema a cielo abierto?

La medida no es caprichosa. En una provincia con clima semiárido como Mendoza, la quema de hojas y basura representa un peligro extremo por dos frentes:

Riesgo de Incendios: El viento Zonda o las ráfagas habituales del Valle de Uco pueden transformar una pequeña fogata en un incendio incontrolable en cuestión de segundos.

El viento Zonda o las ráfagas habituales del Valle de Uco pueden transformar una pequeña fogata en un incendio incontrolable en cuestión de segundos. Contaminación del Aire: El humo generado afecta la salud respiratoria de los vecinos, especialmente de niños y adultos mayores, además de dañar la calidad del aire en las zonas productivas.

Multas y sanciones en Tupungato

Quienes ignoren esta prohibición se enfrentan a sanciones económicas que han sido actualizadas recientemente. Las patrullas ambientales y el personal de Inspección General realizarán recorridos frecuentes por las zonas urbanas y rurales.

Denuncias: Los vecinos pueden reportar quemas ilegales llamando al 911 o a los números de Defensa Civil del departamento.

Los vecinos pueden reportar quemas ilegales llamando al o a los números de Defensa Civil del departamento. Sanciones: Las multas pueden variar según la gravedad y el riesgo generado, pudiendo derivar incluso en causas penales si se producen daños a terceros o al patrimonio forestal.

¿Qué hacer con las hojas y residuos?

Desde el municipio de Tupungato instan a la comunidad a utilizar el servicio de recolección de residuos de manera responsable. Se recomienda:

Embolsar las hojas secas y restos de limpieza de jardines. Respetar los días y horarios de recolección en cada zona. Utilizar el compostaje domiciliario como una alternativa ecológica para los residuos orgánicos.

«Mantener limpio el departamento es responsabilidad de todos, pero quemar no es limpiar, es poner en riesgo la vida de la comunidad», expresaron desde el área de Ambiente.