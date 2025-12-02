Operativos en Tupungato: detuvieron a un joven armado y recuperaron una moto

La primer novedad se dio sobre Callejón Blanco, ingreso al Barrio El Progreso, cuando un joven de 19 años portaba una escopeta y fue detenido bajo causa tenencia ilegal de arma de fuego de uso civil.

Sucedió cuando una movilidad de la UEP visualizó a un masculino en callejón Blanco que arrojó un objeto, por lo que se proceió a individualizarlo frente a la movilidad. Allí verificaron que el objeto era un arma de fuego tipo escopeta, cañon de hierro, culata de madera.

Sobre el recupero de la motocicleta, la novedad surge en Boulevard Correa, cuando una movilidad de la UEP observó en la vereda una motocicleta marca Honda, 110cc sin chapa patente colocada. Se entrevistó al propietario de un local comercial, donde estaba la moto.

El sujeto declaró que no era de él ni de sus empleados. Se procedió a verificar el rodado, y el CEO Valle de Uco aportó el número de motor y cuadro, y el operador en turno aporta: que corresponde a una motocicleta marca Honda color negro, modelo wave 110cc 2024, con un pedido de secuestro, solicitado por oficina fiscal virtual, para fecha 09/04/2025, por hurto agravado.