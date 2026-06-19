Occhiato rompió el silencio tras el error sobre la familia de Messi y confirmó cambios en el canal

Luego de la fuerte polémica generada en Luzu TV por la difusión de una información errónea vinculada a la familia de Lionel Messi, Nicolás Occhiato se refirió públicamente al episodio y aseguró que ya se tomaron las medidas correspondientes dentro de la señal.

El conflicto se desató luego de que durante una transmisión se diera por cierta una noticia relacionada con el padre del capitán de la Selección Argentina, situación que fue desmentida posteriormente por el entorno familiar del futbolista. Tras el episodio, Florencia Peña quedó desvinculada del canal.

Durante su programa de este viernes, Occhiato reconoció el error y remarcó que lo más importante es que las personas involucradas se encuentran bien. Además, sostuvo que como responsable del medio debió tomar decisiones frente a una situación que calificó como un desacierto involuntario.

El conductor también defendió el vínculo construido con la audiencia de Luzu TV y destacó el respaldo recibido por parte de la comunidad que sigue diariamente la programación del canal. En ese sentido, afirmó que los espectadores comprendieron el contexto en el que ocurrió el hecho y continuaron acompañando al proyecto.

Por último, Occhiato descartó que la controversia haya tenido consecuencias comerciales para la empresa y aseguró que ninguna marca decidió retirarse del canal. Según indicó, la programación continuará desarrollándose con normalidad mientras la señal busca dejar atrás uno de los momentos más tensos desde su creación.