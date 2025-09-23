Nuevos cupos para inscribirse a la Escuela Digital en Tunuyán

El municipio de Tunuyán informó que hay cupos disponibles para el curso de Inteligencia Artificial, una propuesta innovadora pensada para quienes buscan capacitarse en tecnologías del futuro.

Las clases se dictarán los miércoles y viernes de 19:00 a 20:30 hs, combinando teoría y práctica en un entorno accesible y dinámico.

Esta iniciativa forma parte del compromiso del municipio con la educación digital, brindando herramientas claves para el desarrollo profesional de la comunidad. Está destinada al público en general, con cupos limitados.

Inscribite ahora a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/…/1RJxpzyAz1lp81Mno…/viewform…

Se trata de una propuesta gratuita para formarte en una de las áreas más demandadas del mundo actual.