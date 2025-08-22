Mundial 2026: se conoció día y horario del sorteo de grupos

La cuenta regresiva para el Mundial 2026 ya comenzó y la Selección Argentina, campeona del mundo en Qatar, empieza a conocer detalles de lo que será su próxima gran cita. La FIFA anunció oficialmente este viernes que el sorteo de grupos se llevará a cabo el viernes 5 de diciembre de 2025 a las 12 (hora local) en el Kennedy Center de Washington DC, en un evento encabezado por el presidente del organismo, Gianni Infantino, y el mandatario estadounidense Donald Trump.

Por la diferencia horaria que nuestro país tiene con Washington, el sorteo de grupos será a las 13 horas de Argentina.

Será un momento clave para la “Scaloneta” de Lionel Scaloni, que buscará defender la tercera estrella obtenida en Qatar 2022. Argentina ya tiene su lugar asegurado en el bolillero junto a otras potencias como Brasil, Ecuador, Japón, Irán, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda, mientras que otros países se definirán en los próximos meses a través de eliminatorias y repechajes.

La Copa del Mundo 2026 marcará un hito: por primera vez participarán 48 equipos en lugar de 32. El torneo contará con 104 partidos y se disputará entre el 11 de junio y el 29 de julio de 2026 en 16 ciudades de Estados Unidos, México y Canadá.

El partido inaugural se jugará en el mítico Estadio Azteca de México, mientras que la gran final será en el MetLife Stadium de Nueva York. Como países organizadores, México ocupará el Grupo A, Canadá el Grupo B y Estados Unidos el Grupo D.

La Albiceleste, por su parte, llegará a este Mundial con un desafío único: defender la corona obtenida en Qatar y extender el legado de Lionel Messi, cuyo futuro en la selección sigue siendo una incógnita pero que podría disputar su sexto Mundial.