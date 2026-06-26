Milei respaldó a Adorni, pero advirtió: «Si la Justicia lo encuentra culpable, lo saco del Gobierno»

Durante una entrevista concedida a un medio español, el presidente Javier Milei volvió a manifestar su apoyo al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, aunque dejó en claro que su permanencia en el Gobierno dependerá de lo que determine la Justicia en el marco de las investigaciones que lo involucran.

El mandatario aseguró que confía en la honestidad de su funcionario, pero fue contundente al referirse a una eventual condena judicial. «La Justicia determinará. Yo no entiendo de temas de derecho, pero si lo consideran culpable, lo eyecto del Gobierno de una patada. Yo creo en la honestidad de Adorni», afirmó.

Las declaraciones se producen en medio de los cuestionamientos de distintos sectores de la oposición, que impulsan iniciativas para que el jefe de Gabinete brinde explicaciones sobre su patrimonio y otros aspectos de su gestión.

Durante la misma entrevista, Milei también confirmó que buscará la reelección en los comicios presidenciales de 2027. «Claro que me voy a presentar. Estamos haciendo el mejor Gobierno de la historia», sostuvo al ser consultado sobre una posible nueva candidatura.

Además, el Presidente defendió el rumbo económico de su administración y destacó las reformas implementadas desde el inicio de su gestión. En ese sentido, aseguró que su gobierno llevó adelante miles de desregulaciones y concretó «el ajuste fiscal más grande de la historia en tiempo récord».

Por último, Milei afirmó que su programa económico logró evitar una crisis mayor y destacó que la inflación no derivó en una hiperinflación, como algunos analistas habían anticipado.