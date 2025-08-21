 Saltar al contenido
Mendoza: así será la Boleta Única Papel que se usará en las elecciones

agosto 21, 2025

La Junta Electoral de Mendoza presentó oficialmente el modelo de la Boleta Única Papel (BUP) que se usará en las elecciones provinciales y municipales del próximo 26 de octubre.

Recordemos que ese mismo día se elegirán candidatos a diputados nacionales, pero será a través de la Boleta Única Electoral, que se presenta con otro diseño aparte y será depositada en otra urna respectivamente.

En este caso se refiere a la papeleta para candidatos a senadores y diputados provinciales, categorías a las que se añaden candidatos a concejales de 12 departamentos.

El organismo dispuso que el diseño provincial siga un criterio similar al de la boleta nacional, con el objetivo de brindar mayor claridad a los electores y facilitar la tarea de las autoridades de mesa.

La Junta Electoral informó:

  • El orden de aparición de frentes y partidos políticos en las boletas locales se establecerá conforme al sorteo nacional.
  • Los principales candidatos en cada categoría se verán las imágenes de los dos primeros candidatos a senadores, diputados y concejales
  • Casillero para optar por lista completa o por cargos individuales.
  • Los cargos de senadores, diputados y concejales tendrán sus respectivas columnas.

En tanto, los frentes que participarán del sorteo nacional serán: La Libertad Avanza + Cambia Mendoza; Fuerza Justicialista Mendoza; Frente Provincias Unidas – Defendamos Mendoza; Frente Verde; Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad; y Frente Demócrata Libertario y Protectora.

La Junta aclaró que en el caso de los partidos provinciales y departamentales, estos se ubicarán a la derecha de la boleta, manteniendo la secuencia establecida en el sorteo nacional. Si para este caso se trata de más de un partido, se sorteará el lugar continuo a la derecha al sorteo nacional.