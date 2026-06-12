Con frazadas y un mensaje contundente: masiva protesta en Tunuyán contra la quita del beneficio por zona fría

Vecinos del Valle de Uco se concentraron en la plaza departamental de Tunuyán para manifestar su rechazo a la media sanción del proyecto que propone modificar el régimen de subsidios por zona fría. Advierten que la medida podría generar fuertes aumentos en las facturas de gas de miles de hogares.

La plaza departamental de Tunuyán fue escenario de una importante manifestación ciudadana en rechazo a la posible eliminación de los beneficios contemplados en el régimen de zona fría, un esquema que actualmente reduce el costo del servicio de gas para miles de familias de la región.

La protesta, denominada «Frazadazo», reunió a vecinos que llegaron con mantas y frazadas como símbolo del impacto que, según sostienen, tendría la modificación del sistema de subsidios en una zona caracterizada por las bajas temperaturas durante gran parte del año.

El reclamo surgió luego de que el Congreso de la Nación otorgara media sanción a un proyecto de readecuación del régimen. La iniciativa aún debe continuar su tratamiento legislativo, pero ya despertó preocupación entre usuarios y organizaciones sociales de distintos puntos de Mendoza.

Los manifestantes expresaron su inquietud ante la posibilidad de que el beneficio sea reducido o eliminado, argumentando que esto podría traducirse en incrementos significativos en las facturas de gas domiciliario durante los próximos meses.

Según estimaciones difundidas por sectores vinculados al debate, las boletas podrían experimentar aumentos importantes dependiendo del nivel de consumo de cada hogar. Esta situación genera especial preocupación en departamentos del Valle de Uco, donde las condiciones climáticas hacen indispensable el uso intensivo de calefacción durante el invierno.

Los organizadores de la protesta señalaron que la medida no solo impactaría en las economías familiares, sino también en jubilados, trabajadores y sectores vulnerables que dependen del subsidio para afrontar los costos energéticos.

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Además, advirtieron que la eventual modificación del régimen alcanzaría a cientos de miles de usuarios en Mendoza y a millones de hogares en distintas provincias incorporadas al esquema de zona fría en los últimos años.

Mientras el proyecto continúa su recorrido legislativo, vecinos y referentes sociales adelantaron que seguirán impulsando acciones para visibilizar el reclamo y solicitar que se mantengan los beneficios vigentes para las regiones con temperaturas más bajas del país.

La discusión sobre el futuro del régimen de zona fría se instaló así como uno de los temas que más preocupación genera actualmente entre los usuarios residenciales del servicio de gas en Mendoza y otras provincias argentinas.