Mendoza: 23 personas aprehendidas durante el fin de semana

Durante el fin de semana, la Policía de Mendoza llevó adelante maniobras preventivas en el Valle de Uco, en el marco de las medidas de seguridad dispuestas por el Ministerio de Seguridad y Justicia. Como resultado de los procedimientos, veintitrés personas fueron aprehendidas en distintos puntos de la región.

En San Carlos, efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) identificaron a trescientas tres personas, de las cuales dieciséis quedaron aprehendidas. Además, se controlaron sesenta y seis vehículos entre automóviles particulares, colectivos y motocicletas. Los operativos se desplegaron en calle Lencinas, frente al Parque Plácido Lucero, y en la Villa Cabecera, reforzando la presencia policial en sectores de alta circulación.

Siete aprehendidos en Tunuyán y Tupungato

En paralelo, en los departamentos de Tunuyán y Tupungato fueron aprehendidas siete personas vinculadas con distintos hechos delictivos, lográndose además la recuperación de elementos sustraídos.

En Tunuyán, el primer episodio ocurrió en el asentamiento Rodrigo, cuando un llamado al 911 alertó a la Comisaría 15° sobre un intento de robo en una vivienda. Una mujer de cuarenta y nueve años denunció que un hombre había forzado la puerta y sustraído un cilindro de gas. Tras un rastrillaje, la Policía detuvo a un joven de veintitrés años, quien fue puesto a disposición de la Oficina Fiscal.

Mientras que en Tupungato se registraron seis detenciones más. En el barrio Arcoíris, dos hermanos de veinte y diecinueve años fueron aprehendidos luego de intentar vender una garrafa robada en un salón. En otro procedimiento, también en el mismo lugar, efectivos de la UEP detuvieron a un joven de veintitrés años sorprendido mientras forzaba la ventana de una vivienda.

Por último, durante un patrullaje preventivo, los uniformados interceptaron un vehículo Renault ‘Megane’ con tres ocupantes. En su interior encontraron un televisor de cincuenta y cinco pulgadas que coincidía con uno denunciado como robado. Los tres sujetos fueron trasladados a la Comisaría 20° para la verificación de antecedentes y la prosecución de la causa