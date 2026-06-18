Los incendios aumentaron un 40% en el Valle de Uco y los bomberos advierten sobre los riesgos del invierno

La llegada de las bajas temperaturas encendió una señal de alarma entre los Bomberos Voluntarios del Valle de Uco. En lo que va de 2026 ya se registraron más incendios que durante todo el año pasado, una situación que preocupa por el alto nivel de daños materiales y los riesgos asociados a los sistemas de calefacción.

Los Bomberos Voluntarios del Valle de Uco advirtieron sobre un preocupante incremento de los incendios durante los primeros meses de 2026. Según informaron desde el cuartel de San Carlos, las intervenciones por este tipo de siniestros ya superan en un 40% las registradas durante el mismo período de 2025.

De acuerdo con los datos aportados por la institución, desde comienzos de año se contabilizaron al menos diez incendios en viviendas familiares. La situación resulta aún más preocupante debido a que cerca del 90% de esos casos terminó con pérdidas totales para las familias afectadas.

Desde el cuerpo de bomberos explicaron que el aumento de los siniestros coincide con la llegada de las bajas temperaturas, cuando muchas familias recurren a distintos métodos de calefacción para enfrentar el frío. Entre las causas más frecuentes aparecen desperfectos eléctricos, pérdidas de gas en garrafas, instalaciones precarias y el uso inadecuado de salamandras, estufas a leña y braseros.

Los especialistas también señalaron que numerosas viviendas afectadas poseen materiales altamente combustibles y estructuras que favorecen la rápida propagación del fuego. A ello se suman problemas en las chimeneas, acumulación de residuos inflamables y sobrecargas eléctricas provocadas por el uso simultáneo de varios artefactos de calefacción.

Pese al incremento de los incendios, desde el cuartel destacaron un dato positivo: hasta el momento no se han registrado víctimas fatales, a diferencia de lo ocurrido durante 2025, cuando algunos siniestros tuvieron consecuencias trágicas.

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Ante este panorama, los bomberos insistieron en la importancia de mantener ventilados los ambientes donde se utilizan braseros o salamandras, realizar controles periódicos de las instalaciones eléctricas y contar con disyuntores o térmicas que permitan evitar sobrecargas. También recordaron que ante cualquier principio de incendio lo primero debe ser dar aviso inmediato al 911 o a los bomberos para facilitar una rápida respuesta.

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