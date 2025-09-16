Lo buscaban por femicidio en Bolivia y lo atraparon en el Valle de Uco

Fue detenido en el departamento de Tupungato.

Juan García Condorí, de 47 años y acusado de femicidio en Bolivia, fue detenido en Tupungato, tras permanecer casi dos años prófugo.

Sobre él pesaba una orden de captura internacional emitida por Interpol. El arresto se logró gracias a un operativo de inteligencia de la Policía Federal Argentina, que lo localizó en la zona urbana del Valle de Uco.

García Condorí se había fugado del arresto domiciliario en Bolivia con la ayuda de allegados, situación que generó fuertes críticas al sistema judicial del país vecino. Permanecía con detención domiciliaria por la desaparición y asesinato de su ex esposa, Andrea Ventura Montero, pero nunca llegó a enfrentar el juicio, escapó antes de que el caso se elevara a la etapa oral.

Su detención permitirá a las autoridades avanzar en los trámites para su extradición y responder a la causa por femicidio que se sigue en Bolivia.