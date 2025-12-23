La UEP Tupungato intervino en dos hechos vinculados a la caza ilegal

Efectivos de la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato realizaron dos procedimientos vinculados a la caza y tenencia ilegal de aves, en el marco de la Ley Nacional N.º 22.421 de protección de la flora y fauna silvestre.

El primer operativo se desarrolló durante un control vehicular en calle La Ripiera, donde el personal policial interceptó una motocicleta ocupada por dos personas que transportaban una jaula. Tras la identificación y requisa, se secuestró un ave, siete cuchillos, una jaula, dos cartuchos de escopeta y un machete.

El segundo hecho tuvo origen en un llamado al sistema de emergencias 911, que advertía sobre la presencia de individuos con perros dentro de la finca Pérez, ubicada en la localidad de San José. Al arribar al lugar, los uniformados realizaron un rastrillaje y localizaron a un joven de 20 años oculto entre la vegetación, quien llevaba consigo dos aves de la especie jilguero, además de dos jaulas y dos elementos utilizados para la captura.

Como resultado de ambos procedimientos, se procedió al secuestro de los elementos y al traslado de los involucrados a la dependencia policial correspondiente, donde quedaron notificados por las infracciones a la normativa vigente.