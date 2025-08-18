La UEP de Tupungato celebró el Día del Niño en cuatro escuelas del Departamento

Con motivo de los Festejos del Día del Niño, la Unidad Especial de Patrullaje de Tupungato se puso en campaña dos semanas atrás y comenzó a juntar golosinas, merienda y juguetes.

Tras coordinar con Directivos, personal Uniformado de dicha Unidad asistió a cuatro escuelas rurales.

La primer visita se dio el día martes 12 de Agosto a la Esc. Greco, ubicada en el distrito de Santa Clara, a 20km del centro de Tupungato. La escuela cuenta con 24 alumnos, dos celadores/cocineros, la directora y dos maestras. Allí un grupo de policías de la Unidad acudieron con:

-un pelotero

-un metegol

-juegos virtuales

-pelotas

-juguetes

-facturas

-sorpresas

-merienda (galletas, papitas, etc)

-gaseosas y jugos

-chocolatada

-globos.

La actividad se realizó de 10 HS a 13 HS

La segunda visita se dio el jueves 14 de Agosto a la Escuela José. C Palma, la cual se ubica en el interior de la Estancia Bombal, sobre el distrito La Carrera, ubicada a 25km del centro de Tupungato. La Escuela cuenta con 22 alumnos, la Directora, dos maestras, profesor de educación física y celadores/cocineras. Los uniformados llevaron los mismos elementos que a la primer Escuela y la actividad se desarrollo desde las 10hs a las 12,45hs.

Este lunes, personal de la Unidad acudió a la Escuela Ricardo Palma del distrito La Carrera, ubicada a 40km del radio céntrico de Tupungato. Al lugar, asistieron con merienda (chocolatada, galletas, papitas, tutucas, alfajores y facturas), como así también con golosinas, jugos, globos, juegos virtuales y sorpresas. La escuela cuanta con 43 alumnos, la Directora, tres profesores y tres cocineras/celadores. La Unidad se sumo al festejo que ya había organizado la escuela para la fecha.

Por último, hoy también, personal de la UEP entregó una caja de gran tamaño con merienda variada, tanto dulce como salada a la Escuela Capitán de Fragata Moyano, la cual se ubica en el distrito de El Zampal, a 15km del centro de Tupungato, ya que la escuela tenía programado para hoy el festejo.

Personal policial agradece a Regalería y jugueteria PATRIA MIA por los juguetes donados y a Panaderia TRIGOSUR por las facturas.