 La UEP aprehendió a 14 personas en Tupungato

En diferentes operativos.

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato intensificó los operativos preventivos nocturnos en espacios públicos y en otros puntos. Gracias al uso de equipos biométricos y patrullajes coordinados, se logró aprehender a personas con pedido de captura y detectar infracciones vinculadas a la tenencia de estupefacientes y alteración del orden público.

Durante el último fin de semana, la Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó adelante operativos de control y prevención en varias zonas del departamento, con el objetivo de mantener el orden público y garantizar la seguridad de los vecinos.

Las maniobras incluyeron controles de personas en espacios verdes y áreas donde suelen reunirse jóvenes durante la noche, especialmente en las mesitas materas de calle Asistente Ubilla.

En ese marco, se realizaron tres procedimientos: en el primero, los efectivos identificaron a un hombre con pedido judicial desde mayo de 2024, solicitado por la Oficina Fiscal 20. En el segundo, se secuestraron dos bolsas con cogollos de marihuana, en una intervención por infracción a la Ley 23737 de estupefacientes, y un hombre fue derivado por tenencia. Mientras que, en el tercero, se trasladó a dos hombres que ingerían bebidas alcohólicas y causaban molestias, y fueron notificados por infracción al artículo 94 de la Ley 9099.

Además, gracias a los controles biométricos dactilares implementados por la UEP, se logró aprehender a dos personas con pedidos de captura vigentes. Uno de los casos ocurrió en Cordón del Plata, donde un hombre de 34 años tenía orden judicial de 2019. El otro se registró en calle Urquiza e Iriarte, donde fue identificado un hombre de 30 años con pedido de captura emitido en 2022.

Sumado a ello se dieron curso a otras ocho medidas correspondiente a paradero y citación solicitadas por la Justicia en sus distintos órganos, por lo que, en total y durante el fin de semana, la UEP aprehendió a 14 personas con medidas pendientes. Los procedimientos se desarrollaron en zonas céntricas, San José y Cordón del Plata, donde los patrullajes preventivos permitieron localizar a los hombres requeridos por la Justicia.