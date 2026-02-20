La séptima etapa de la Vuelta Ciclista concluyó en el Manzano Histórico

Tunuyán fue protagonista de la séptima etapa de la Vuelta Ciclista de Mendoza 2026, cuando el intendente Emir Andraos recibió en la Plaza Departamental al grupo de ciclistas que participa de la competencia. El recorrido, que se inició en San Carlos y concluyó en el Manzano Histórico, volvió a llenar de emoción al Valle de Uco, reafirmando su lugar como escenario clave de la carrera más importante del país.

La etapa incluyó instancias decisivas como la meta sprint en Tunuyán, otra en el municipio de Tupungato, y la meta de montaña en el paraje India Muerta, que pusieron a prueba la velocidad y resistencia de los competidores.

El Valle de Uco volvió a demostrar su fuerza en el ciclismo de elite con un final vibrante en el Manzano Histórico. Allí, el sancarlino Leandro “Colo” Velardez, representante de la Municipalidad de San Carlos, se quedó con la victoria luego de tres horas y media de competencia exigente. El podio lo completaron José Autran (SEP San Juan) y Mario Ovejero (Municipalidad de San Carlos), confirmando el nivel de los equipos que animan cada jornada de la vuelta.

El intendente Emir Andraos destacó el acompañamiento multitudinario que tuvo la séptima etapa en cada punto del recorrido y valoró la presencia de vecinos en todo el departamento. “La etapa se vivió con un gran marco de gente: en la Plaza Departamental, a la vera de la Ruta 94 y aquí en el Manzano Histórico, donde alentaron a los ciclistas en cada tramo”, sostuvo. Además, felicitó al municipio de San Carlos por obtener el primer y tercer puesto del podio, y resaltó el trabajo conjunto de las direcciones de Deportes de las tres municipalidades del Valle de Uco en la organización de la jornada.

La competencia concluyó en el Manzano Histórico, donde el intendente bajó la bandera a los ciclistas, marcando el cierre de una etapa que reafirma el protagonismo de Tunuyán en la competencia más importante del país.

La Vuelta Ciclista de Mendoza, conocida como “la más argentina de las vueltas”, celebra este año sus 50 años de historia, consolidándose como un clásico de febrero que recorre toda la provincia y que, además de su exigencia deportiva, promueve el turismo, la economía local y el sentido de pertenencia.