La semana comienza con mucho calor y tormentas aisladas en Mendoza

Desde Contingencias de Mendoza anticiparon una temperatura máxima cercana a los 32 grados. Se esperan vientos del sector sur.

La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza emitió el pronóstico para este lunes en la provincia y anticipó una jornada calurosa, con nubosidad variable, tormentas aisladas y vientos moderados del sector sur. La temperatura máxima podría alcanzar los 32 grados.

Para el martes, 13 de enero, el organismo provincial anticipa leve descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur y el ingreso de un frente frío. La máxima rondaría los 30 grados en gran parte del territorio.

El miércoles regresan las altas temperaturas con una máxima que podría alcanzar los 35 grados, con cielo algo nublado y la probabilidad de tormentas hacia el final de la tarde y la noche.